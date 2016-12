AZNAR REAPARECE EN ENERO TRAS SU RUPTURA CON RAJOY PARA APORTAR “IDEAS” SOBRE EL RUMBO DE ESPAÑA

- En un acto en el que participan los exministros Gallardón y Piqué. El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), José María Aznar, participará el 12 de enero en una conferencia para aportar “ideas” que mejoren la sociedad española, después de haber renunciado a la Presidencia de honor del PP el pasado 20 de diciembre.

Según pudo saber Servimedia, el exjefe del Ejecutivo compartirá espacio en este coloquio, denominado ‘Ideas para la sociedad española’, con los exministros Alberto Ruiz Gallardón y Josep Piqué; y con Rocío Albert, exviceconsejera de Economía e Innovación de la Comunidad de Madrid, todos ellos integrados en el Patronato de FAES, que ya no cuenta con políticos en activo.

En el acto, que tendrá lugar en Madrid el jueves 12 de enero, a las 12.00 horas, los contertulios plantearán soluciones a los problemas más acuciantes a los que a su juicio se enfrenta en este momento la sociedad española. Todo ello después de que Aznar comunicase a Rajoy su renuncia a la presidencia de honor del partido.

Aznar, que continúa siendo militante del PP, ya no participará en el XVIII Congreso Nacional, que se celebrará en Madrid del 10 al 12 de febrero. Ahora, sin cargo honorífico en su partido, fuentes gubernamentales asumen que tiene aún si cabe más libertad de acción para criticar con crudeza la gestión de los populares.

El presidente de FAES contactó con Rajoy el pasado martes para trasladarle su decisión. A través de una misiva, expresó su gratitud y afecto a los militantes por su dedicación y servicio a España y por su generosidad hacia su persona. "Me siento muy orgulloso de ser uno más entre ellos", subrayó.

"He aprovechado también para desear a Mariano Rajoy los mejores aciertos en su tarea en estos momentos tan importantes y difíciles", comunicó Aznar, que justificó su decisión alegando que “ningún patrono de FAES ocupa cargo alguno, ni tan siquiera honorífico, en ninguna formación política”.

Por tanto, remarcó que como presidente de FAES no desea ser “una excepción”. “Hoy la nueva situación de la Fundación FAES, que desde de su creación en Valladolid en 1989, siendo yo presidente de la Junta de Castilla y León, ha estado vinculada al Partido Popular; su independencia y, por consiguiente, su desvinculación del Partido Popular, aconseja, sinceramente, esta decisión”, explicó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso