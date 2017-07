RAJOY DA UN MES DE ‘VACACIONES’ A LA DIRECCIÓN DEL PP TRAS UN CURSO POLÍTICO “COMPLICADO”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado un mes de ‘vacaciones’ al Comité de Dirección del partido, tras un año “complicado y apasionante”. Será el 26 de agosto cuando inaugure en Galicia el nuevo curso político y el 4 de septiembre convocará a la Junta Directiva Nacional.

El coordinador general de la formación, Fernando Martínez-Maíllo, definió el curso político que se cierra ahora como “complicado, difícil, apasionante y fructífero” por la nueva situación parlamentaria, sin mayoría absoluta, con la que ha tenido que lidiar el PP. No obstante, y pese a sus 137 escaños, los populares esperan agotar la legislatura.

Para ello, en el PP se ha impuesto la mentalidad del pacto entre distintos para sacar adelante los “grandes retos” que encara el país. De hecho, toman como ejemplo el pacto por la violencia de género que están ultimando ahora los partidos en el Congreso para decir que si se puede llegar a un acuerdo en esta cuestión, también se podrá hacer lo propio en materias relevantes como la educación o las pensiones.

Este lunes ha tenido lugar la última reunión del Comité de Dirección del PP y ha sido la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y no el presidente, quien ha liderado el encuentro. En el PP aducen razones de agenda y niegan que su ausencia esté vinculada a la preparación de su declaración como testigo del próximo miércoles en la Audiencia Nacional.

Bajo la presidencia de Cospedal, los populares han hecho balance de este curso político en el que se han centrado en mejorar la situación económica apuntalando la creación de empleo. “Cree que, sin duda, hoy por hoy nadie lo cuestiona y todo el mundo lo reconoce, porque no existe dato económico que no diga que estamos mejor que antes”, resaltó Maíllo.

El coordinador general del PP también se refirió a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, confiado en que se podrán “pactar y acordar con los mismos actores políticos que en 2017”, aunque “no está nada asegurado, evidentemente”. “Pero nuestra disponibilidad es al acuerdo y a la estabilidad de nuestro país”, destacó.

En el Comité de Dirección de este lunes también se aprobó el calendario de actividades a partir de septiembre. Tras la apertura del curso político, que tendrá lugar en Galicia el 26 de agosto, los populares celebrarán en Valencia el 1 y 2 de septiembre, mientras que el 9 y 10 de este mes harán una intermunicipal en Zaragoza.

El 15 y 16 de septiembre tendrá lugar la escuela de verano del PP en Cataluña y a partir de ahí habrá actividades todos los fines de semana hasta llegar a diciembre para conmemorar los 40 años de democracia en España y el papel que ha tenido el PP.

Para ello, se celebrarán cinco foros en los que se abordarán las aportaciones del PP al proceso democrático. De esta forma, se analizarán las reformas que todavía necesita España, el “compromiso con una España europea y transatlántica”, el “compromiso con la libertad” y la política territorial.

