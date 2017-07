RAJOY: “CON TERESA PERALES, ESPAÑA GANA”

Google Plus

- El presidente del Gobierno entrega a la nadadora paralímpica la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destacó este jueves en el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo el “ejemplo de superación y de éxito” de la nadadora paralímpica Teresa Perales, que cuenta en su haber con 26 medallas y con quien “España gana”.

En la ceremonia, que tuvo lugar en el Salón de Tapices del Palacio de La Moncloa, Rajoy remarcó que los españoles “sentimos de forma especialmente” el triunfo de nuestros deportistas y dijo que dos de los galardonados en el día de hoy, Teresa Perales y Pau Gasol, son causa de “orgullo” para todos los españoles, que les “admiramos por su actitud, fortaleza positiva y su trabajo”.

“Es así de simple, nos gusta que sean cada día mejores”, subrayó, antes de definir a Perales como un “ejemplo de superación y éxito, porque con 26 medallas paralímpicas ya es la deportista española con más medallas en los Juegos Olímpicos”. “Con Teresa, España gana”, valoró el jefe del Ejecutivo.

Tras escuchar estas palabras del presidente, la nadadora paralímpica dijo a Servimedia sentir “responsabilidad”, al tiempo que reseñó que “significa mucho” para ella este reconocimiento, ya que “nunca” pensó en ganar medallas cuando con 19 años empezó a nadar. “Esto me lleva a pensar que todo es posible".

Tras recibir la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo, en su discurso ante todas las autoridades y galardonados, Perales se acordó de todos los atletas paralímpicos españoles, porque “se merecen” que se reconozca su trabajo y esfuerzo. Resumió su historia como la de una persona que creyó que “un sueño podría ser posible” y aprendió “a flotar y a nadar” para lograrlo.

La deportista dio las “gracias de todo corazón” por una medalla “muy especial”, sobre todo teniendo en cuenta que si echa la vista atrás se acuerda de que cuando empezó a nadar por primera vez, se lanzó a la piscina “con el único ánimo de flotar”.

“Mi historia es la historia de una persona que pensó que un sueño podría ser posible, aprender a flotar y a nadar”, indicó, para acto seguido recordar que cada cuatro años acude al Palacio de La Moncloa a la recepción a los deportistas paralímpicos y, por ello, no puede evitar sentirse “un poco sola” sin sus compañeros.

En consecuencia, Perales quiso aprovechar el momento “para compartirlo con todos los deportistas paralímpicos que se merecen tanto como yo estar aquí”. También tuvo palabras de gratitud para su familia y su entrenador, que le ha acompañado a lo largo de todo este camino que le ha llevado a conseguir tantas medallas “que me hacen un poco merecedora” de la de hoy.

Gasol, que fue condecorado también este jueves, tuvo palabras de cariño para Perales, con quien comparte “una bonita amistad” desde hace muchos años. “Le tengo un grandísimo cariño y admiración”, manifestó ante todos los asistentes.

26 MEDALLAS PARALÍMPICAS

Teresa Perales (Zaragoza, 29 de diciembre de 1975), alcanzó en Río 2016 la cifra de 26 medallas en las cinco ediciones de Juegos Paralímpicos en los que ha participado (siete de oro, nueve de plata y 10 de bronce).

Perales usa silla de ruedas desde los 19 años, tras una neuropatía por la que perdió la movilidad en las piernas. En 1998 debutó internacionalmente en el Campeonato del Mundo de Nueva Zelanda y ha participado en los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016. En la capital británica, la nadadora zaragozana fue la abanderada del equipo paralímpico español en la ceremonia de inauguración y también la deportista más laureada de la delegación nacional.

Tras su regreso de Londres, el Gobierno español le concedió la Gran Cruz del Mérito Deportivo, la máxima distinción oficial que puede recibir un deportista en España, que le fue entregada por el Rey Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela el 1 de abril de 2014. Además, Perales fue finalista al Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2013 y 2016.

