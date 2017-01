RAJOY DICE QUE NO TIENE “NINGÚN SENTIDO” COMENTAR REFLEXIONES DE FAES QUE NO HA ESCUCHADO

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este jueves que “no tiene ningún sentido” entrar a valorar las reflexiones “de unos y otros”, al ser preguntado por las últimas declaraciones del exministro Alberto Ruiz-Gallardón, actual patrono de FAES, en las que lamentó que el centro derecha ha escondido lo que realmente piensa.

Rajoy se pronunció en estos términos en una rueda conjunta en el Palacio de La Moncloa con el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, después de haber mantenido una reunión de trabajo dentro de la ronda de visitas que está realizando este último con otros jefes de Gobierno acerca de las futuras perspectivas en cuanto a la anunciada retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

“Realmente es que no tiene ningún sentido que yo me dedique a comentar lo que dicen unos y otros, sobre todo sin haberlo escuchado”, dijo después de que hoy el expresidente José María Aznar y el exministro Gallardón participasen en un acto de FAES.

Aznar dijo que asumirá la tarea de seguir contribuyendo al debate de ideas en España a través de FAES y descartó tácitamente fundar un nuevo partido: "España es nuestra tarea y queremos hacerla bien, desde nuestro sitio. Ahí vamos a permanecer".

Por su parte, Gallardón entonó un “mea culpa personal” por “sacrificar la proclamación de los principios” a cambio de “aumentar nuestra base electoral”.

El presidente del Gobierno no quiso entrar a hacer ninguna valoración personal o política a este respecto. “Permítame que me dedique a ejercer de la mejor manera posible mis responsabilidades como presidente del Gobierno y del PP”, zanjó.

