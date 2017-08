CS CREE QUE RAJOY ESTARÁ "POLÍTICAMENTE OBLIGADO" A NO REPETIR COMO CANDIDATO

La dirección de Ciudadanos cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estará "políticamente obligado" a no concurrir a un tercer mandato si se aprueba la reforma legal que presentará el próximo lunes para limitar el ejercicio de ese cargo.

Rajoy compareció este miércoles en sesión extraordinaria del pleno del Congreso de los Diputados para explicar los casos de corrupción que afectan al PP. Durante el debate, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció que su partido presentará el lunes esa propuesta.

Después, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, explicó que se trata de un "pequeño parrafito" que añadirá una nueva causa de inegibilidad para quien haya ejercido ya ocho años o dos mandatos como presidente. Esa causa se añadiría en las ya previstas en la Ley del Gobierno, sin que "en absoluto" sea necesario modificar la Constitución.

Tanto Rivera como Girauta dejaron claro que, aunque se trata de un compromiso firmado con el PP en el pacto de investidura, saldrá adelante con o sin ese partido, y en ese sentido pidieron al PSOE y a Podemos que se definan.

Girauta denunció que el PP "se pone remolón" cuando se trata de aprobar medidas contra la corrupción y por la regeneración política, pero Ciudadanos "no apoya" a ese partido sino "a la estabilidad de España" para evitar que hubiera "terceras elecciones en cuatro días".

Si Rajoy es presidente, dijo, es porque el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, decidió votar no a la investidura de Pedro Sánchez debido a su "sectarismo".

Ciudadanos no quiere "legislar para un presidente en concreto" y por ello insiste en que esa limitación legal de mandatos se aplicará a todos en el futuro. Sin embargo, y aunque legalmente la retroactividad plantea problemas, cree que Rajoy estará "políticamente obligado" a no presentarse de nuevo en 2020 si esa reforma se aprueba.

"REVOLCÓN POLÍTICO"

Girauta juzgó "demostrado" que la comparecencia de Rajoy en el pleno no ha servido para depurar responsabilidades políticas por la corrupción en el PP y que es en la comisión de investigación donde tiene que declarar. Ha sido una "ocasión", ironizó, para en agosto del año 2017 hablar del caso 'Laza y Zabala', que era algo "muy urgente" y demandado por los ciudadanos como para gastar "un dineral" en celebrar una sesión extraordinaria.

En su opinión, la portavoz socialista, Margarita Robles, lo tuvo "muy difícil" para justificar el "seguidismo" de su partido del "ansia de foco" de Podemos y la celebración de un debate en el que Rajoy pudo hablar "de todo lo que le ha venido en gana" sin límite de tiempo, una "absoluta torpeza" por parte de esos dos partidos.

Recordó, en ese sentido, que su partido se abstuvo en la votación de la Diputación Permanente que forzó esa comparecencia alertando de ese riesgo y bajo la tesis de que si el PSOE y Podemos están "tan entusiasmados con recibir un revolcón político" por parte de Rajoy no se podían oponer.

