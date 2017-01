RAJOY: “EN MI PARTIDO HAY MUCHA DEMOCRACIA INTERNA”

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, puso en valor este jueves que en el Partido Popular “hay mucha democracia interna” y defendió que cada partido se gobierna “como quiere” y el suyo lo hace una manera “bastante razonable”.

Rajoy se pronunció en estos términos en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, donde no quiso dar pistas sobre si la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, continuará en el cargo tras el Congreso Nacional ni si se plantea nombrar un coordinador general.

“Mi partido es un partido con mucha democracia interna”, sentenció, antes de remarcar que para ser candidato del PP tan sólo hace falta presentar 100 firmas de los afiliados. “No está mal”, reflexionó.

Dicho esto, señaló que durante el cónclave nacional se debatirán y discutirán las 4.000 enmiendas que se han presentado. “Vamos a intentar a hacer algo razonable y algo que le guste a los militantes del PP”, apostilló.

Sobre el compromiso adquirido con Ciudadanos para que los mandatos del presidente se limiten a 8 años, hizo hincapié en que “acaba de llegar hace tres meses”. “Plantearme ahora lo que voy a hacer ni siquiera sé cuándo es un poco prematuro”, sostuvo.

“Tendremos que entrar en los detalles”, añadió, para a renglón seguido recordar que España tiene un sistema parlamentario en cuya “tradición” no está la limitación de mandatos, algo que sí ocurre en los modelos presidencialistas. “Merkel lleva 12 años y se va a presentar y si la gente la quiere votar, dejemos a la señora Merkel”.

En cuanto al resto de temas candentes que se tratarán en el Congreso Nacional de febrero, como la acumulación de cargos, el sistema de elección de doble vuelta del presidente o la maternidad subrogada, no quiso “adelantar acontecimientos”. Dijo que fijará posiciones, si lo considera oportuno, en el propio debate que se produzca en el Congreso.

