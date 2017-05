RAJOY EN CHINA: "ESPAÑA ESTÁ LIQUIDANDO LA MAYOR CRISIS ECONÓMICA"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado este lunes que España cuenta con “una gran ventaja” porque “las cosas están bien desde el punto de vista económico”. “Estamos liquidando ya la mayor crisis económica que vivió España en décadas. Por tanto, no nos equivoquemos ahora y no nos dediquemos a prestarle atención a cosas que no tienen interés”, ha advertido.



En una conferencia de prensa ofrecida tras participar en el Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional en Pekín, el jefe del Ejecutivo ha

insistido en que seguirá trabajando para que los Presupuestos Generales del Estado tengan los votos necesarios para salir adelante.

“No tiene el más mínimo sentido paralizarlos porque en esos Presupuestos van partidas que benefician al conjunto de ciudadanos, sobre todo en materia de

sanidad y educación. En estos momentos, que no salga el Presupuesto que está en las Cortes no beneficia absolutamente a nadie y perjudica a muchísima

gente, sobre todo a una gran mayoría de españoles”, aseguró.

En este sentido, ha reiterado que “hemos hecho un gran esfuerzo de diálogo, como lo prueba el hecho de que nos hayamos entendido con varias fuerzas

políticas y hayamos obtenido 175 votos, y vamos a seguir haciéndolo en el futuro”.

Por otra parte, Rajoy ha puesto de relieve los beneficios económicos, comerciales y culturales que el proyecto Nueva Ruta de la Seda tendrá a medio y largo plazo para España. Según ha explicado, el objetivo principal del proyecto, que se pone en marcha tras esta reunión en la que ha participado

una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, “es unir más al mundo, que de esa unión puedan beneficiarse todos y que se produzcan efectos positivos para todos los países”.



