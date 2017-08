EL PRAT. RAJOY DEFIENDE LA GESTIÓN DE AENA Y PIDE "QUE NO SE SEA MEZQUINO"

- Exige "sensatez, sentido común y responsabilidad" a los trabajadores y la empresa. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió este lunes la gestión de AENA en el aeropuerto barcelonés de El Prat al subrayar que es la misma en todos los aeropuertos de España, por lo que se hace un "juicio injusto" al responsabilizar al Estado de las colas, debidas a una "discusión" entre una empresa privada y sus trabajadores. "Que no se sea mezquino", reclamó.

Rajoy informó al rey Felipe VI de ese "conflicto laboral" durante su despacho en Marivent, según explicó el propio presidente en la rueda de prensa posterior, en la que pidió a la empresa y a los trabajadores "sensatez, sentido común y responsabilidad".

"No se puede en pleno mes de agosto" generar una situación como la que se está viviendo en el aeropuerto de Barcelona, subrayó, y pidió además que no se utilice esa circunstancia políticamente "contra nadie".

Subrayó que AENA gestiona todos los aeropuertos de España y no puede ser responsabilizada de un problema "puntual" en uno de ellos, que es el de Barcelona pero podría ser cualquier otro, precisó. El objetivo de todos, insistió el presidente, debe ser volver a la normalidad lo antes posible.

Rajoy aseguró que acoge las críticas por lo sucedido "con prudencia y sin ánimo de generar más polémica", convencido de que "todo el mundo sabe lo que está ocurriendo" debido a una "discusión" entre una empresa privada y sus trabajadores.

Alguno de esos trabajadores, subrayó con ironía, en referencia a una integrante del Comité de Empresa de los trabajadores, alertaba de la mayor repercusión de la huelga cuantas más colas hubiera, lo que demuestra "enorme patriotismo".

Rajoy considera que hacer política con lo que está sucediendo en El Prat "no tiene ningún sentido" y que lo importante es que cada cual ejerza sus competencias y asuma sus propias responsabilidades.

Preguntado por las demandas desde Baleares para que la comunidad autónoma cogestione los aeropuertos de las islas, el presidente aseguró que el modelo es el mismo para toda España y que las cosas "no funcionan mejor porque intervengan muchos más" sino cuando cada cual ejerce las competencias que le corresponden.

