RAJOY PIDE A CATALUÑA QUE TRADUZCA AL CASTELLANO SU WEB Y NO LO SUPRIMA COMO TRUMP

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió este martes a la Generalitat de Cataluña que traduzca al español la web de la comunidad autónoma y que no suprima la edición en castellano, como hizo hace meses y ahora sucede en Estados Unidos con la página de la Casa Blanca.

En un almuerzo del Foro ABC, Rajoy hizo estas declaraciones al ser preguntado sobre la polémica que ha suscitado la supresión en la web oficial de la Casa Blanca de la versión en castellano, sobre la que dijo no tener "ningún dato" de que sea una decisión definitiva porque "está en construcción".

Rajoy manifestó su "total y absoluta convicción de que el español seguirá en la web de la Casa Blanca" porque el 18% de Estados Unidos habla el idioma y porque el 8% de la población mundial también utiliza el castellano. Además, recordó que la web de La Moncloa está traducida al inglés.

El jefe del Ejecutivo trasladó esta polémica a la web de la Generalitat de Cataluña, que desde hace años está íntegramente en catalán y que sólo ofrece traducción al español mediante el servicio automático de un buscador.

"Me gustaría que la web de la Generalitat estuviera traducida al castellano como las de otros. Sería muy positivo porque en Cataluña habitan 7 millones de personas que hablan el castellano y en otros lugares de España también les importan las decisiones que se adoptan en Cataluña", dijo.

