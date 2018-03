RAJOY NO ACEPTA QUE LE DEN LECCIONES SOBRE IGUALDAD

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no acepta que se le den lecciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y reprochó a la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, que le ataque políticamente con esta cuestión.



En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el presidente celebró los “buenos datos” que reflejan la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero reconoció que “no son definitivos” y que aspira a seguir en la “buena dirección”.

“Con toda franqueza, no puedo entender cómo usted utiliza este tema para criticar a una persona como yo, que tiene un comportamiento absolutamente responsable y que no acepta que le dé, sobre igualdad entre mujeres y hombres, ninguna clase de lección usted”, concluyó Rajoy tras escuchar las acusaciones de Robles.

La portavoz socialista le afeó el argumentario del PP que definía como “elitista” la huelga feminista del 8 de marzo, así como las declaraciones de dirigentes populares -Cristina Cifuentes e Isabel García Tejerina- que apostaban por una “huelga a la japonesa”. Robles le dijo al presidente que al corregir ambos pronunciamientos no lo hizo por “convicción”.

Pidió al jefe del Ejecutivo que, en lugar de ponerse el lazo morado como hizo el pasado 8 de marzo, deje de “tomar el pelo” a los pensionistas y a las mujeres, pida perdón, “lleve ese lazo al BOE” y ponga sobre las mesa medidas como los 200 millones a los que se comprometió para luchar contra la violencia de género.



