Política

De Quinto reitera que Cs no pactará con Sánchez: "El PSOE ya no existe, es un proyecto personal de Sánchez"

El número "dos" de Ciudadanos en la lista al Congreso por Madrid, el exvicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto, ha reiterado este miércoles que Ciudadanos no pactará con el PSOE tras las elecciones generales del 28 de abril, ya que, a su juicio, "el PSOE ya no existe", y ha añadido que se ha convertido en un proyecto personal "de alguien que parece que no tiene límites".