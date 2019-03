De Quinto (Cs) mantiene que volvería a criticar a Arrimadas por su "escrache" a Puigdemont en Waterloo

"Yo he sufrido escraches y no es la mejor solución", ha manifestado De Quinto en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, aludiendo al acto que Arrimadas protagonizó a las puertas de la vivienda de Puigdemont, en la ciudad belga de Waterloo hace un mes.

Así, el empresario ha señalado que la de Arrimadas "no es la mejor solución" cuando se están criticando ese tipo de actos, para añadir que hay que rebajar la "tensión" en política y que volvería a escribir este mensaje.

Preguntado por si ahora que está en política, ha borrado alguna publicación en redes sociales, De Quinto ha apuntado que ha eliminado algún que otro mensaje, de vez en cuando, pero que "no ha hecho limpieza" por entrar en política. "No he borrado mis tweets, están ahí, sería como borrar el álbum de fotos", ha opinado.

SOSTIENE QUE "NO SE PARECE" A VOX

Preguntado por su cercanía ideológica a la formación liderada por Santiago Abascal debido al contenido de alguno de sus últimos 'tweets', el fichaje de Ciudadanos ha señalado querido desmarcase, sañalando que sus críticas en torno a la finaciación de asociaciones que luchan contra la violencia de género. "No lo digo pareciéndome a Vox", ha asegurado.

"Hay causas transversales que casi todo el mundo abraza", ha señalado De Quinto para explicar que "la violencia machista y el cambio climático no deberían admitir discusión, lo que ocurre es que con estas causas se generan fondos y, a la sombra de esta financiación, empiezan a surgir chiringuitos que utilizan esa causa".

Así, ha querido remitir al "caso de Andalucía" donde, a su juicio, sólo una parte del dinero destinado a las asociaciones que luchan contra la violencia de género llega directamente a las víctimas, para matizar que "algunas asociaciones serán buenas", pero que "hay que protestar por esta manera".

"EL DINERO QUE HE GANADO EN EL EXTRANJERO LO HE TRAÍDO A ESPAÑA"

En referencia a las críticas que suscitan que el empresario tenga su vivienda en Portugal, el exvicepresidente de Coca-Cola ha sentenciado que si quisiera "evadir impuestos" se iría a Dubai. "El dinero que he ganado en el extranjero lo he traído a España", ha asegurado, explicando que tiene cuentas en Estados Unidos y Portugal "para mantener gastos".

Así, De Quinto ha apuntado que al irse a Norteamérica ha pagado impuestos allí y en España, como no residente. "También hago la declaración en España y, por cierto, me perjudica estar en Estados Unidos porque resido en Madrid", ha zanjado.