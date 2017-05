Quevedo dice que asume "con pocas ganas" presidir la comisión sobre el PP

El diputado de NC, Pedro Quevedo, ha reconocido hoy que se resistió todo lo que pudo a presidir la comisión del Congreso que investigará la financiación del PP y que asume el encargo "con pocas ganas", pero dispuesto, no obstante, a evitar que sus debates se conviertan "en un circo".

"Me he resistido todo lo que podido. He hablado con la dirección de mi partido y esto no le ha hecho gracia a nadie", ha manifestado a Efe Quevedo, que aceptó porque "no podía decir no" a diputados con los que NC mantiene buenas relaciones y que le habían telefoneado para sugerirle que él era la persona adecuada para desbloquear la situación, como Antonio Hernando (PSOE) y Joan Baldoví (Compromís)

El diputado nacionalista afronta el encargo dispuesto a escuchar "a todo el mundo", pero con una advertencia: no permitirá que la comisión se convierta "en un circo" que añada "leña al descrédito", ni se resignará a que su trabajo choque con "un obstrucción desde el minuto 1", porque, en ese caso, él "tomaría una decisión", puesto que "bastante arriesgado" ha sido asumir "esta responsabilidad".

Pedro Quevedo ha remarcado que "los antecedentes" con los que se pone en marcha esta comisión de investigación sobre las finanzas del PP "no son los mejores", porque hasta ahora todo ha sido "veto va, veto viene, descalificación va y descalificación viene".

"Las comisiones de investigación ya están bastante denostadas y, más, cuando afectan a cuestiones sujetas a investigación judicial, lo que hace difícil que las cosas caminen. Así que solo faltaba que añadiéramos más leña al desprestigio de la política en una comisión como esta, con un circo y una bronca permanente", ha señalado.

En cuanto a la posibilidad de que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, sea llamado a comparecer en esta comisión, no ha ocultado que él es partidario de que dé explicaciones.

"Yo siempre he defendido que el presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones y no lo voy a dejar de defender ahora, pero el papel en el que estoy en este momento me toca escuchar a todos, y las cosas, al final, se decidirán votando", ha añadido.

En este sentido, ha remarcado que el no piensa erigirse "en fiscal ni en abogado defensor de nadie", sino que su función será la de procurar garantizar que esa comisión funcione de la forma más digna, transparente, plural y participativa posible".