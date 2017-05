Quevedo cree que Rajoy "debe dar explicaciones", pero no será su "fiscal"

El diputado de NC, Pedro Quevedo, ha abogado hoy por que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "dé explicaciones" sobre la presunta financiación irregular del PP, aunque no le corresponderá a él decidirlo, porque no piensa erigirse "ni en fiscal ni en abogado defensor de nadie".

En declaraciones a Efe, Quevedo ha explicado que acepta el encargo de presidir la comisión del Congreso que investigará la financiación del PP "con pocas ganas", pero consciente de que tenía difícil "decir no", en vista cómo estaba la situación y de que portavoces de varios grupos le han llamado para transmitirle que él puede ser la persona adecuada para "desbloquear" su constitución.

El diputado nacionalista afronta el encargo dispuesto a escuchar "a todo el mundo", pero con una advertencia: no permitirá que la comisión se convierta "en un circo" que añada "leña al descrédito", ni se resignará a que su trabajo choque con "un obstrucción desde el minuto 1", porque en ese caso él "tomaría una decisión", puesto que "bastante arriesgado" ha sido asumir "esta responsabilidad".

En cuanto a la posibilidad de que Rajoy sea llamado a comparecer en esa comisión de investigación, Quevedo no oculta cuál es su opinión: "Yo siempre he defendido que el presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones y no lo voy a dejar de defender ahora, lo que ocurre es que en el papel en el que estoy en este momento me toca escuchar a todos, y las cosas, al final, se decidirán votando".