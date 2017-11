RAJOY QUIERE AGOTAR LA LEGISLATURA Y SE ENCUENTRA “BIEN” PARA LA REELECCIÓN

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este martes que quiere agotar la XII Legislatura y que se encuentra “bien” y en “un buen momento” de su vida para presentarse como candidato a la reelección en las próximas elecciones generales de España.

“Yo me encuentro bien, es importante saber también lo que piensa mi partido, pero yo me encuentro bien y creo que estoy en un buen momento de mi vida”, aseveró el jefe del Ejecutivo en una entrevista en Cope recogida por Servimedia al ser preguntado explícitamente si se presentará a la reelección tras acabar su actual mandato.

Además, remarcó que es partidario de que la legislatura dure cuatro años para transmitir normalidad, dar seguridad y “que las cosas estén tranquilas”. “Si está en mis manos, esta legislatura durará cuatro años”, declaró con firmeza.

Descartó, por ende, que una posible victoria del bloque independentista en las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre vaya a propiciar una convocatoria adelantada de los comicios generales.

“En absoluto, lo único es que les facultaría para formar un Gobierno resultante de las elecciones autonómicas y eso no tiene nada que ver con que la legislatura dure más o menos”, subrayó el presidente del Gobierno a este respecto.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso