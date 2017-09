Putin sobre EEUU: es difícil hablar con quien confunde Austria con Australia

Cerca de medio centenar de rohinyás, incluidos ancianos y niños, protestaron hoy en Nueva Delhi por el "genocidio" y la violencia que tiene lugar contra esta minoría musulmana en la vecina Birmania (Myanmar), país que hoy visita el primer ministro indio, Narendra Modi.

Los asistentes se concentraron con pancartas en las que se podían leer lemas como "Parad la matanza de rohinyás inocentes" o "Permitid un equipo de investigación de la ONU en Arakan", antiguo nombre del estado birmano de Rakhine (noroeste), donde transcurre la tragedia.

La región es objeto de una violenta campaña del Ejército birmano desde que el 25 de agosto el insurgente Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) atacase varios puestos policiales y militares, lo que ha desatado un éxodo de más de 123.000 personas a Bangladesh.

Otros carteles arremetían directamente contra la Nobel de la Paz y jefa de facto del Gobierno birmano: "Aung San Suu Kyi, ¿es esta tu verdadera cara?", rezaban algunos.

Mohammed Shiraz, de 23 años y residente en la India desde el brote de violencia de 2012 en Rakhine, denunció en declaraciones a Efe que Suu Kyi "ha destruido completamente Arakan".

"He oído que nuestra aldea fue incendiada, no tengo noticias de adónde han ido mi madre y mi hermana", relató el manifestante, que no logra hablar con su familia desde hace dos días.

También de 23 años, Mohammed Azad ha tenido más suerte y aún puede contactar con su madre y hermanas, que se encuentran en la frontera con Bangladesh desde que su aldea fue atacada el pasado día 29.

"Están sufriendo mucho. No tienen comida, refugio ni derechos. También está lloviendo mucho. Lloran cuando hablan por teléfono", dijo a Efe Azad, que llegó a la India vía Bangladesh hace tan sólo seis meses.

Afirma que sus familiares solo quieren salir del país y "salvar sus vidas" porque "la gente está siendo masacrada y asesinada".

"¿Qué hemos hecho en Myanmar o a Myanmar? Nosotros también somos de Myanmar ¿por qué nos atacan?", se preguntó, al destacar que ahora también la India les quiere deportar.

El primer ministro indio, cuyo gobierno maneja la posibilidad de expulsar del país a cerca de 40.000 rohinyás, inicia hoy una visita oficial a Birmania con una reunión con el presidente birmano, Htin Kyaw, en Naypyidaw.

Se calcula que más de un millón de rohinyás viven en el estado Rakhine, donde ya se produjo otra campaña del Ejército birmano hace nueve meses tras un ataque insurgente similar que llevó entonces a más de 70.000 miembros de esta minoría a buscar refugio en Bangladesh.