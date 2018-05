Política

http://www.teinteresa.es/politica/Pujol-positivo-Cataluna-insatisfecho-aspectos_0_2010399248.html

Pujol hace un balance positivo del trabajo hecho por Cataluña aunque está "insatisfecho en ciertos aspectos"

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha dicho este lunes que hace un balance positivo del trabajo hecho por Cataluña, pero no de todo: "No todo nos ha salido bien y os he de confesar que me siento insatisfecho en ciertos aspectos; conmigo".