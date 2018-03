Política

Puigdemont pide unidad al soberanismo y avisa: "No me rindo en la defensa de mis ideales"

El expresidente de la Generalitat y diputado de JxCat Carles Puigdemont ha hecho un llamamiento este martes a la unidad del soberanismo y ha avisado: "No me rindo. Pese a las adversidades, no desfalleceré en la defensa de mis ideales".