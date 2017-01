Puigdemont: "El referéndum se hará. Está todo el mundo avisado"

"Es lo que quiere la mayoría de la gente. En el caso de que el pacto no se haga, el referéndum se hará. Está todo el mundo avisado", ha explicado en el programa 'Jo pregunto' de TV3, donde ha respondido a las preguntas que le han formulado varios ciudadanos.

Puigdemont ha asegurado que los diplomáticos con los que se reúne no entienden "el inmovilismo" del Gobierno central, y ha garantizado que en ningún momento ha negociado secretamente con el Estado una salida al proceso soberanista que no sea el referéndum.

Se ha mostrado convencido de que la comunidad internacional entiende de manera "casi unánime" que Catalunya quiera celebrar un referéndum, y es por este motivo que convocará esta votación en el mes de septiembre de este año como muy tarde.

Ha insistido en que no repetirá como candidato a la Presidencia de la Generalitat y se ha mostrado convencido de que podrá convocar el referéndum pese a que el Estado ponga trabas: "Si no hacemos el referéndum y no tomamos decisiones es que hemos fracasado. Mi propósito es que no fracasemos".

