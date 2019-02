Puigdemont ve el juicio como una "prueba de estrés para la democracia española"

En rueda de prensa en Berlín, ha asegurado que este juicio no tendría que celebrarse porque "no hay razones jurídicas, no hay pruebas y no hay crimen", y ha confiado en que el Estado rectifique y se absuelva a todos los encausados.

"Durante el juicio se desenmascararán muchas de las construcciones que nos han llevado hasta aquí. No olvidemos que la única acusación particular es la de un partido de ultraderecha franquista, Vox, lo que demuestra que es un juicio político", ha sostenido.

Para Puigdemont, los encausados están dando un ejemplo y defienden a los 2,3 millones de catalanes que votaron en el 1-O, fueran o no independentistas.

En su opinión, las encuestas evidencian que hay "una mayoría incontestable" que quiere decidir en un referéndum el futuro de Cataluña.

"Para nosotros poner urnas no es ninguna rebelión, ni para el Código Penal español", ha apuntado, al advertir de que no hubo violencia ni armas en los hechos que se están juzgando.