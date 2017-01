Puigdemont promete un referéndum "vinculante" para una nueva era en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha prometido hoy un referéndum "vinculante y válido", que persistirá en negociar con el Estado, para que el año 2017 sea "el inicio de la era de la Cataluña rotundamente libre".

En el teatro Romea de Barcelona, Puigdemont ha ofrecido una conferencia para hacer balance de su primer año como presidente y trazar las líneas de 2017, en un acto en el que han asistido consellers y dirigentes del PDeCAT y ERC.

El presidente catalán ha dicho que ya se está "consiguiendo" la independencia, con los pasos que individualmente y colectivamente está dando la sociedad catalana, pero ha subrayado que este 2017 el Govern "garantizará" que los catalanes puedan decidir "en un referéndum que será vinculante y válido", puesto que son los ciudadanos los que "autorizarán el referéndum con la participación".

"Los ciudadanos, haciéndoselo suyo, lo harán rotundamente válido aquí, en todo el mundo y en la UE, que debe hacer honor a su tradición de servicio a la paz y a la democracia", ha añadido.

En todo caso, ha avisado de que "no renunciará" a negociar la consulta con el Estado ni "dará por aceptado el primer ni el segundo no". "No se lo pondremos fácil tampoco a decir que no", ha añadido.

Para Puigdemont, en 2017 "se acabará" el proceso soberanista y se iniciará "una nueva era en la historia", la de una Cataluña "rotundamente libre, más próspera y más justa", en la que los catalanes "tomarán la voz".

Ha admitido que el propósito del Govern de organizar la consulta y avanzar hacia la independencia es "muy ambicioso" pero a la vez "alentador" y además ha recalcado que no depende solo de la política, sino de todos los catalanes.

En este sentido, Puigdemont ha apuntado que la independencia "ya se está consiguiendo" a través de "una declaración individual de independencia" que, ha dicho, hace al mismo tiempo un catalán anónimo que abraza la secesión o el presidente de la Generalitat que decide no acudir mañana a la Conferencia de Presidentes.

En este punto, ha justificado su ausencia en el foro porque, aunque algunos "no se den cuenta", Cataluña ya ha "salido del régimen común, se ha acabado el café para todos", y desea tener una relación "bilateral".

Además, "este tipo de foros no son los mas útiles para defender los intereses no ya de los catalanes, sino del conjunto de ciudadanos", ha considerado.

A modo de balance del año, Puigdemont -quien a diferencia de Artur Mas ha optado por dar una conferencia en lugar de una rueda de prensa- ha señalado que el Govern se mantiene "insobornable" en los compromisos de la independencia y la gestión diaria para el "bienestar" de los ciudadanos.

El presidente catalán ha subrayado que su insistencia en no repetir como candidato "va en al línea de generar confianza en la gente" y evita que puedan hacerse "especulaciones sobre expectativas electorales".

Puigdemont ha subrayado que el Govern ha preparado las estructuras de Estado para aplicarlas en caso de que gane el sí en el referéndum y ha garantizado seguridad jurídica "inapelable" en todo el proceso, pues el Govern, ha recalcado, es "valiente pero no temerario".