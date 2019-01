Puigdemont mantiene su no a aprobar presupuestos pero deja en manos de ERC y PDeCAT su tramitación

"La tramitación o no dependerá de la voluntad de los grupos parlamentarios en Madrid", ha declarado a la prensa en su residencia en Waterloo (Bélgica), tras reunirse allí con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Puigdemont ha argumentado que se trata de una decisión que "corresponde a los grupos parlamentarios" de PDeCAT y ERC y que ni el Govern ni el Parlament catalán "tienen ninguna responsabilidad" --aunque sí una "opinión política"-- sobre el que es el primer paso parlamentario para aprobar las cuentas.

Además ha advertido de que, sea cuál sea la decisión que tomen los diputados, deberán también decidir "cómo argumentan" para defender su posición, ya sea la de presentar una enmienda a la totalidad para impedir la tramitación de los presupuestos o la de no hacerlo.

"Sobre esto el Gobierno y el Parlamento de Cataluña pueden tener una opinión política, pero no tienen ninguna capacidad de decidir", ha zanjado.

"Lo único que podemos hacer es acompañar a aquellos grupos parlamentarios que ya han explicitado públicamente y reiteradamente su negativa a aprobar los presupuestos y me parece que en ese proyecto estamos todos", ha expresado.

Preguntado por el apoyo decidido de PDeCAT a la tramitación de las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez, Puigdemont ha replicado que no le consta que esté ya decidido y ha recordado que la Ejecutiva del partido viajará el lunes a Waterloo para abordar precisamente esta cuestión.

También ha subrayado que de lo que sí tiene constancia es de que PDeCAT prevé "votar que no a (la aprobación de) los presupuestos" y no cree que hayan "cambiado de opinión".

Además ha avisado de que el escenario actual no es el de una "negociación de partidas presupuestarias" en la que el Govern tuviera voz y ha sostenido que el debate afecta a cómo lograr una "resolución política a un conflicto político".

Por ello, el apoyo final a los presupuestos "no va de partidas presupuestarias concretas", sino de obtener garantías de que se permitiría el derecho a la autodeterminación en Cataluña. "Estamos hablando de esto y ahí no hay ninguna novedad", ha remachado.

A juicio de Puigdemont, el "problema" de los presupuestos generales no tiene que ver con "promesas" de una mayor inversión en Cataluña, porque, ha dicho, hay una "colección de anuncios", sino con que se cumplan los compromisos expresados.

"No nos faltan promesas, nos falta ejecución y sobre eso no hay ninguna propuesta encima de la mesa que permita tener la absoluta certeza de que estas últimas promesas no van a sufrir la misma suerte que todas las promesas hechas hasta ahora", ha insistido.

El expresident ha criticado el "cinismo" de que se presente como una "concesión" a Cataluña asumir que el Estatut de 2006 "no se ha cumplido" y ha lamentado que no existan "mecanismos" para obligar al Gobierno a cumplir.

Por su parte, Torra, quien anunció una crisis de gobierno si ERC y PDeCAT no iban de la mano en el voto de los presupuestos, ha rebajado el tono este viernes y se ha remitido a lo dicho por su vicepresidente, Pere Aragonès, en Ginebra, respecto a que "no habría ninguna crisis, porque seguro que actuarán al unísono".