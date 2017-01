Puigdemont ve "perfectamente posible" reunirse con Rajoy este mes

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha considerado hoy "perfectamente posible" reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de que termine el mes de enero.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Puigdemont ha explicado que ambos ya están "hablando de cuándo y en qué formato" debe producirse este encuentro, que ha situado en una fecha "no muy lejana".

"Nos encontraremos, es cuestión de buscar la fecha y la forma", ha comentado Puigdemont, que no obstante ha vuelto a advertir de que no acudirá a la conferencia de presidentes autonómicos del próximo 17 de enero, porque "no ha cambiado nada" para que se replantee su negativa a asistir.

Por otra parte, ha avanzado que una vez haya convocado el eventual referéndum sobre la independencia previsto para este año buscará "observadores internacionales" para que puedan valorar la validez de la cita.

Puigdemont ha señalado que el Govern y el conjunto de partidos y entidades que forman parte del Pacto Nacional por el Referéndum aún están "en la fase de buscar los apoyos ciudadanos e institucionales, dentro y fuera de Cataluña, a una petición de referéndum acordado con el Estado".

"Cuando llegue el momento de la convocatoria, es normal que trabajemos en la búsqueda de una observación internacional que dé su opinión libre sobre el procedimiento", ha explicado.

Puigdemont ha asegurado que el referéndum será "vinculante y efectivo", porque "el Govern se compromete a implementar los resultados" que arrojen las urnas, por lo que "no será una consulta, ni una encuesta, ni un 9N".

Según Puigdemont, serán los propios ciudadanos los que "harán válidos los resultados" si se "hacen suyo" el referéndum y acuden a votar en masa.

En un mensaje de tranquilidad a los funcionarios, ha garantizado que "aquí no se pedirá a nadie que desobedezca", sino que "será un proceso limpio, transparente y efectivo".

Después de que él mismo se haya autodescartado como candidato del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, ha considerado "lógico" que su partido pueda abordar el debate sucesorio "sin ningún tipo de dramatismo".

Al respecto de este asunto, ha asegurado que el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha trasladado a los suyos que "no hay que descartar a nadie" más que a Puigdemont como posible candidato del PDeCAT.

También se ha hecho eco de las palabras de la portavoz de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, que acusó a Junts pel Sí de querer "eliminar" a los anticapitalistas. "No los quiere destruir nadie", ha asegurado el president, que ha matizado que él sí sabe a quién la CUP quiso "enviar a la papelera de la historia", en alusión a Mas.