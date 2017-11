Puigdemont se ofrece como candidato mientras los soberanistas debaten una lista única

Carles Puigdemont, para quien la juez ha dictado hoy una euroorden de detención y entrega, se ha mostrado hoy desde Bruselas dispuesto a presentarse como candidato en las elecciones del 21 de diciembre, en pleno debate entre las formaciones soberanistas sobre si concurren con una lista unitaria.

"Estoy dispuesto a ser candidato, incluso desde el extranjero", ha afirmado Puigdemont en una entrevista en la televisión pública francófona belga RTBF.

Puigdemont ha denunciado que "no es con un Gobierno en prisión que esas elecciones pueden ser neutrales, independientes, normales", y ha querido puntualizar que no ha "huido" sino que se encuentra en Bélgica para preparar su defensa, porque desea comparecer ante los jueces, pero "ante la verdadera justicia", de Bélgica, "no ante la justicia española".

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la detención a los efectos de su ingreso en prisión de Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, que viajaron con él a Bélgica y que no acudieron ayer a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación.

La predisposición de Puigdemont a presentarse a las elecciones, aun a riesgo de que antes del 21-D sea detenido, llega después de que su partido, a través de Marta Pascal, haya apostado hoy abiertamente por configurar una lista única del soberanismo.

La coordinadora general del PDeCAT ha defendido una "gran lista de país" que aglutine a "todas las sensibilidades" y "defienda las instituciones democráticas" de Cataluña frente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Por nosotros no quedará", ha subrayado Pascal, que ha abierto la puerta a la suma de cualquier partido a favor del autogobierno y de "la libertad y la amnistía" de los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como de los exmiembros del Govern encarcelados, a quienes ha definido como "presos políticos".

La opción de la lista unitaria -defendida también por la ANC- para convertir el 21-D en una suerte de plebiscito sobre el 155 no es la preferida en las filas de ERC, que mañana deberá debatirlo en la reunión de su consejo nacional.

La celebración de las elecciones del 21 de diciembre supondrán un gasto total estimado de 25 millones de euros para la Generalitat, de los cuales 17,3 corresponden a 2017 y otros 7,7 a 2018, según ha explicado el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que se ha aprobado una ampliación en los presupuestos catalanes de este año para hacer frente al pago que corresponde en este ejercicio.

Millo ha asegurado además que la situación política relacionada con el proceso soberanista "está afectando de manera más significativa" a la ocupación hotelera que los atentados de agosto en Barcelona

Por su parte, el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha alertado de la posibilidad de que Podemos y el PSC quieran repetir un "tripartito 3.0" en Cataluña junto a ERC, formaciones a las que ha advertido de que "la solución no pasa por pactar con los que han roto España".

La coordinadora nacional de Catalunya en Comú se reunirá este domingo en Barcelona "para debatir y validar" con qué "fórmula" concurrirá a los comicios y su propuesta de candidatura, con la posibilidad de sumar con Podem si se resuelve el pulso interno por la continuidad de Albano Dante Fachin como secretario general.

Un grupo de militantes de Podem ha pedido al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos que convoque de forma inmediata una Asamblea Ciudadana autonómica para renovar la organización, lo que abre el camino a la dirección de Pablo Iglesias para apartar a Fachin.

Mientras tanto, miles de personas -8.000 de ellas en Barcelona, según la Guardia Urbana- se han concentrado esta tarde en las plazas de ayuntamientos catalanes convocados por las entidades soberanistas para exigir la "libertad" de los exconsellers encarcelados ayer, así como de Sànchez y Cuixart.

El sindicato Intersindical-CSC, por otra parte, ha convocado una huelga general en Cataluña para el próximo miércoles, en protesta por la "regresión de derechos sociales" y la precariedad laboral en esta comunidad.

A la convocatoria no se han añadido de momento los sindicatos mayoritarios, pero sí la ANC y Òmnium, mientras que la patronal catalana Foment del Treball presentará el próximo lunes una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para pedir que se declare ilegal la huelga general del 8 de noviembre.