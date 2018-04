Política

Puigdemont: "Si la justicia alemana dice que puedo salir de la cárcel, no me escaparé"

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado en una entrevista con los diputados del partido Die Linke Zaklin Nastic y Diether Dehm realizada el domingo en la cárcel de Neumünster y difundida este martes en weltnetzTV: "Si la justicia alemana me dice que puedo salir de la cárcel, pero tengo que quedarme en el país, me quedaré. Por supuesto que no me escaparé", y ha dicho que debe respetar la decisión de las autoridades alemanas.