Puigdemont no teme ser inhabilitado y avisa: "El TC ya no altera el referéndum"

El presidente de Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este miércoles que no teme ser inhabilitado y ha proclamado que no hay tribunal que pueda frenar el referéndum de independencia el 1 de octubre: "El Tribunal Constitucional ya no altera la organización del referéndum".