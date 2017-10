Puigdemont pide un esfuerzo al resto de españoles: "No somos delincuentes ni golpistas"

"Somos gente normal que pide poder votar y que ha estado dispuesta a todo para establecer el diálogo necesario para realizarlos de forma acordada", ha añadido al leer un fragmento en castellano de su discurso en el Parlament.

Según Puigdemont, no tienen nada contra toda España ni contra sus ciudadanos, sino lo contrario: alega que el deseo mayoritario de los catalanes es "reentenderse mejor" con todos ellos porque, a su juicio, la relación no funciona desde hace tiempo y no se ha hecho nada para revertir una situación que considera insostenible.