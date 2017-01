Puigdemont defiende los Presupuestos antes de encarar la negociación final con la CUP

Lo ha expuesto en el programa de TV3 'Jo pregunto' donde un grupo de ciudadanos le ha formulado varias preguntas, y en varias de ellas ha aprovechado para reivindicar partidas de los Presupuestos relativas a educación y sanidad, dos temas que han suscitado el interés ciudadano.

En sanidad, por ejemplo, Puigdemont ha defendido que las cuentas "priorizan aquello que es más urgente corregir" como combatir les listas de espera, la salud mental, o la inversión en infraestructuras sanitarias, mientras que en educación ha asegurado que priorizan, por ejemplo, los centros de alta complejidad.

El presidente catalán ha asegurado que el principal problema con el que se encuentra la Generalitat es que no puede gestionar de forma directa los recursos que generan los catalanes y, al disponer solo de una parte, tiene que priorizar las "emergencias".

"No estamos al nivel de inversión educativa o cultural que consideramos como óptima. Tenemos una carencia, por esto nos rebelamos contra este sistema", ha proclamado Puigdemont, que considera que el problema de Catalunya es no tener una hacienda propia, no los Presupuestos que ha presentado.