Puigdemont pide "creatividad" para impedir el 155: "Quien salvó las escuelas el 1-O salvará las instituciones catalanas"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha pedido este martes a la ciudadanía y los cargos del Govern que se han quedado en Cataluña que hagan "todo lo posible" y actúen con "creatividad" para "salvar" a las instituciones catalanas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"La gente que salvó a las escuelas el 1 de octubre estoy seguro de que salvará también a nuestras instituciones", ha proclamado durante su comparecencia en Bruselas, donde ha viajado acompañado de parte de su Ejecutivo para pedir ayuda a la comunidad internacional y a las instituciones europeas, según ha asegurado.

Puigdemont ha justificado su viaje a Bélgica como parte de una estrategia de "no violencia" ante la "ofensiva altamente agresiva y sin precedentes" del Gobierno con la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución.

En este sentido, ha insistido en que "la paz y el diálogo" han sido siempre su prioridad y ha asegurado que su Gobierno ha adoptado todas sus decisiones "tratando de ser coherentes con los valores de la paz, el respeto a la pluralidad y la neutralidad" de las administraciones.

"Hemos preferido garantizar que no habrá enfrentamientos ni violencia, no se puede construir la República de todos desde la violencia --ha subrayado--. Si el Estado español quiere hacer su proyecto desde la violencia será su decisión, pero no se nos puede arrastrar a un escenario que todo el movimiento soberanista ha rechazado de forma consistente".

LUCHEMOS PARA MANTENER LAS INSTITUCIONES VIVAS

Sin embargo, a renglón seguido ha trasladado su apoyo a las iniciativas que estén ya en marcha o puedan surgir para evitar que la aplicación del 155 se lleve a la práctica "y acabe desmontando el sistema institucional catalán".

Puigdemont ha dicho así apoyar a los sindicatos, a las entidades y a los cargos directivos del Govern que se han quedado en sus puestos de trabajo y les ha pedido "todo lo posible" para "evitar la demolición del sistema institucional catalán".

"Luchemos desde la máxima creatividad para mantener las instituciones vivas e impedir el 155", ha insistido señalando directamente a PP, PSOE y Ciudadanos como los culpables de querer "desmontar" las instituciones catalanas.

EN EL TERRITORIO DE LA DEMOCRACIA SIEMPRE HEMOS GANADO

A su juicio, mantener "fuerte y vivo" el que fuera su Gobierno, el que considera "legítimo" de Cataluña, y las elecciones del próximo 21 de diciembre están "en esta lógica" de defender las instituciones catalanas.

"Es en el territorio de la democracia donde somos más fuertes, es en el territorio de la democracia donde siempre hemos ganado --ha desafiado sobre los próximos comicios--. Cuando nos hemos podido confrontar democráticamente siempre hemos ganado, siempre que haya urnas allí también nos encontraremos".