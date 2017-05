Puigdemont considera que no hay "base jurídica" para actuar contra las urnas

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado hoy que no le inquieta la querella que pueda presentar la Fiscalía porque cree que "no hay base jurídica" para actuar judicialmente contra el proceso de licitación para la adquisición de urnas para celebrar un referéndum de independencia.

En un almuerzo organizado por la entidad Sobirania i Justícia, Puigdemont ha señalado que la Fiscalía deberá "argumentar muy bien" su querella, porque lo que ha iniciado la Generalitat es un concurso "clavado" al que ya hizo Andalucía.

Así, ha remarcado que este proceso se ha hecho en el "marco escrupuloso de la ley", de forma "correctísima" e "impecable", por lo que ha dicho que no le "inquieta" las acciones judiciales que se puedan emprender, porque "no hay base jurídica".

En cambio, sí que ha manifestado preocupación por el hecho de que la respuesta del Gobierno central al proceso soberanista siga siendo la judicial: "Nuestro ruego para pedir respuestas políticas a problemas políticos cae en saco roto", ha lamentado.

El presidente de la Generalitat ha avisado, en todo caso, que "las amenazas no disuaden ni inhiben la democracia, sino que la estimulan", y ha alertado así de que tampoco lograrán frenar el referéndum.

"Esto no lo puede parar nadie", ha subrayado Puigdemont, que ha indicado que no hay "tanto poder para parar tanta democracia", por lo que ha concluido: "El referéndum se hará y se hará bien".

El presidente de la Generalitat ha afirmado que el Gobierno central solo tiene "una manera" para que no haya referéndum en septiembre, que es "dialogar y pactar una fecha" diferente, pues Puigdemont está abierto a introducir modificaciones si el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, accede a pactar una consulta.

Ha admitido que "todo apunta a que el Gobierno no tiene ninguna voluntad de negociar", pero ha avisado de que hay que "apretar" para forzarlo a que "haga el esfuerzo intelectual de argumentar el no".

Puigdemont ha asegurado, asimismo, que "no hay ninguna negociación en marcha ni en fabricación" que sea secreta y ha añadido: "Lo digo con tristeza".

Ha tildado de "margalladas" las últimas declaraciones del exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.

Ha garantizado que "los Mossos no desobedecerán ni harán actuaciones al margen de la ley" y ha subrayado que el cuerpo autonómico "felizmente no es ninguna policía política", lo que "no puede decirse de todas las policías", ha apostillado.

El presidente catalán se ha preguntado si los que plantean asumir el control de competencias de la Generalitat lo harían para "cumplir las leyes o para otra cosa", y ha sugerido en este sentido que podrían pretender controlar a los Mossos d'Esquadra.

En cuanto a la polémica por el veto de JxSí y la CUP en la comisión de investigación del exsenador de ERC Santi Vidal, Puigdemont ha defendido que "se han dado todas las explicaciones que se tenían que dar, no es el caso de otros responsables políticos de otros partidos que continúan en activo", ha agregado.

Preguntado por si ha hecho ya una aportación económica a la cuenta creada por ANC y Òmnium para pagar multas a soberanistas derivadas del proceso independentista, Puigdemont ha afirmado: "Si no la hemos hecho, la tenemos que hacer".