Política

Puigdemont: "No claudicaré, no renunciaré"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha declarado este sábado que no se retirará: "No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas".