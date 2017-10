Puigdemont llama a los catalanes a mantener una "oposición democrática" al 155

Carles Puigdemont, que no se da por cesado como presidente de la Generalitat, ha pedido hoy "paciencia, perseverancia y perspectiva" a los catalanes para "defender las conquistas conseguidas hasta hoy" y mantener una "oposición democrática" a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En una declaración institucional emitida por TV3 desde Girona, Puigdemont no ha querido desvelar ni los contactos que están manteniendo los miembros de su Govern -cuyo cese anunció ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy- ni los debates y acuerdos que están adoptando para dar contenido a la declaración de independencia de ayer en el Parlament -que fue disuelto-.

No obstante, Puigdemont ha querido dejar claro que no acata la aplicación del 155: "Nuestra voluntad es continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos y a la vez buscar la máxima estabilidad y tranquilidad, entendiendo las dificultades lógicas que comporta una etapa de esta naturaleza, que nuestro país no ha recorrido nunca".