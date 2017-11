Puigdemont apuesta por una lista única independentista para el 21D y está dispuesto a liderarla

"Todos los que hemos liderado este proceso debemos estar comprometidos en este asunto, sobre todo si existe la mínima posibilidad de que podamos ir juntos", ha afirmado en una entrevista grabada concedida a la cadena pública belga RTBF y recogida por Europa Press.

Puigdemont ha afirmado que de este modo se subrayaría que en la cita electoral "no se trataría de decir 'sí' o 'no' a la independencia, sino de decir sí o no a la democracia".

El expresidente autonómico ha pedido, además, que el Gobierno dé garantías de que respetará el resultado de las elecciones sea cual sea y ha criticado que tanto él como el resto de miembros de su Gobierno afronten penas de hasta "30 años de cárcel" por cumplir con el compromiso de proclamar la independencia que llevaban en el programa electoral.

También ha avanzado que está dispuesto a ser candidato a las elecciones del 21 de diciembre si se dan las condiciones e incluso llevar a cabo la campaña desde Bélgica, a cuyas autoridades judiciales la Audiencia Nacional acaba de solicitar la extradición.

"Estoy dispuesto a ser candidato si se dan (las condiciones)", ha respondido en la entrevista con RTBF, en donde ha asegurado que puede hacer campaña "desde todo el mundo, porque estamos en un mundo globalizado".

PDECAT Y ERC

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha pedido este mismo viernes que el soberanismo concurra unido al 21-D con una "gran lista de país".

El jueves opinó sobre eso el líder de ERC y vicepresidente cesado, Oriol Junqueras. En un artículo para el diario 'Ara' que dejó escrito antes de entrar en la cárcel, pidió no polemizar con esto y que "cada uno escoja la mejor fórmula para concurrir a las elecciones" con el fin de que la gente vote masivamente.

Marta Pascal ha dicho este viernes que está de acuerdo en evitar polémicas, pero también ha afirmado que "no será" por el PDeCAT que no haya lista unitaria.