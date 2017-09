Puigdemont admite que arriesga "mucho" pero promete ir hasta el final

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha admitido este viernes que su defensa total del referéndum le pone en una situación no fácil, pero asegura que esto no le hará replantearse nada: "Algunos arriesgaremos mucho. Iremos hasta el final y os garantizamos que el Govern no fallará".

Lo ha dicho en un acto de la ANC celebrado en la plaza Catalunya de Sant Joan Despí, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya admitido a trámite sendas querellas presentadas este mismo viernes por la Fiscalía Superior de Cataluña contra miembros de la Mesa del Parlament --por la aprobación de la ley del referéndum-- y contra el Govern --por el decreto de convocatoria del 1-O--.

Sin mencionar a este tribunal, ha asegurado que ni las querellas de la justicia ni lo que considera amenazas del Gobierno central frenarán su determinación de convocar una consulta: "Estamos dispuestos a todo para que el día 1 de octubre haya un referéndum. No escatimaremos ningún esfuerzo".

