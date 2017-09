Puigdemont exige a la UE que no dé "la espalda" a la situación política de Cataluña y critica a Juncker

"Son muy valientes cuando hablan de otros países donde no tienen competencias, pero ¿dónde están cuando los ciudadanos los necesitan?", se ha preguntado en una entrevista de Associated Press (AP) recogida por Europa Press a cuatros días para la votación.

Puigdemont da por hecho que la votación podrá celebrarse pese a las trabas del Estado, y avanza que si gana el 'sí' apelará a la Unión Europea para que se involucre en la cuestión catalana: "Nos habremos ganado nuestro derecho a ser escuchados".

El presidente catalán ha lamentado que la Comisión Europea siempre ha hecho "oídos sordos" ante las demandas soberanistas, y ha confiando en que esto deje de ser así si la Generalitat logra celebrar la votación y ganan los partidarios de la independencia.

"Quien no quiera oír nuestra voz necesita ver a un otorrino político", continua el presidente, que concluye que si el presidente de la Comisión, Jean Claude-Juncker, no puede captar la situación de Cataluña, es que el proyecto europeo no está en buenas manos.

Puigdemont insiste en hay más gente ahora en Cataluña dispuesta a ir a votar que hace un mes, y lamenta el despliegue policial ordenado por el Gobierno central: "Alguien podría pensar que estamos acumulando armas de destrucción masiva en Cataluña, un arsenal nuclear, o un escondite de drogas de talla mundial".