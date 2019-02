Puigdemont y Torra mantienen la conferencia en Bruselas pero no detallan dónde se hará

En un comunicado de este viernes, el Gobierno catalán ha informado que Torra y Puigdemont pronunciarán su conferencia 'Catalonia and the Trial on the Referendum: A Challenge for the EU' a las 18.00 horas en la capital belga, pero no precisan en qué ubicación concreta.

Tajani ha considerado que "hay un alto riesgo de que el evento propuesto pudiera plantear una amenaza al mantenimiento del orden público en las instalaciones del Parlamento".

Torra iniciará su visita en Bélgica en la Delegación de la Generalitat en Bruselas, donde se reunirá con la delegada, Meritxell Serret, y luego se encontrará con el presidente de Flandes, Geert Bourgeois.

Posteriormente, se trasladará a Waterloo para reunirse con Puigdemont y visitar conjuntamente, de nuevo en Bruselas, el Parlamento de Flandes con su presidente, Jan Peumans.