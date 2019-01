Puigdemont recurre al TC que la Mesa del Parlament le retirara su posibilidad de delegar el voto

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión de la Mesa del Parlament del 9 de octubre de que los diputados suspendidos por el Supremo (TS), como él, no puedan delegar su voto, han informado a Europa Press fuentes del entorno de Puigdemont.

Según ha publicado eldiario.es, Puigdemont recurre porque considera que el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la Mesa vulneraron así sus derechos políticos.

Las citadas fuentes han explicado a Europa Press que "es una decisión técnica imprescindible para poder continuar defendiendo los derechos del presidente Puigdemont e ir contra (Pablo) Llarena", el juez del TS que suspendió a los diputados.

JXCAT

Fuentes de JxCat han dicho a Europa Press que este nuevo recurso se debe a la decisión de la Mesa y pretende "complementar" el recurso que ya se presentó contra la suspensión de diputados dictada por Llarena.

JxCat ha añadido que este recurso responde a la decisión técnica jurídica de impugnar todo acto vinculado a la suspensión de los diputados y es también "un paso imprescindible que debía hacer la defensa del presidente para defender sus derechos a instancias internacionales", en alusión a un posible futuro recurso al TEDH.

"Es una decisión técnica para que otras instancias internacionales no puedan decir que no se han agotado todas las vías. ES un recurso por lo que aprobó la Mesa. No es contra Torrent".