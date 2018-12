Puigdemont acusa a Sánchez de tener "la indecencia de reírse de una huelga de hambre"

En un apunte de Twitter recogido por Europa Press, Puigdemont ha reaccionado a las palabras de este lunes de Sánchez, que ha subrayado la división que, a su juicio, hay entre las fuerzas independentistas catalanas y ha afirmado: "No se ponen de acuerdo ni para una huelga de hambre".

Puigdemont ha calificado a Sánchez de ser poco serio: "No tiene mayoría, no tiene presupuestos, no tiene proyecto, su partido acaba de recibir un revolcón en Andalucía... y tiene la indecencia de reírse de una huelga de hambre".