Puigdemont: "En el Parlamento Europeo no podrá suspendernos ningún juez prevaricador"

El cabeza de lista de JxCat a las europeas, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes que podrá ejercer de eurodiputado si le eligen: "En el Parlamento Europeo, a diferencia de lo que quieren hacer con nuestros compañeros, no podrá suspendernos ningún juez prevaricador".

Lo ha contrastado con lo que prevé que quieren hacer en el Congreso con Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull: "No hay llarenas que tengan el brazo tan largo que lleguen al Parlamento Europeo y les digan: 'A este señor me lo suspenden, me lo apartan", ha dicho en un mitin en Girona, donde fue alcalde antes de presidir la Generalitat.

Tras las condiciones impuestas y la vigilancia a la que han estado sometidos los presos para ir al Congreso, ha destacado que en Europa no pasará lo mismo: "Podremos entrar andando, movernos dentro de las instituciones europeas, hacer declaraciones y ruedas de prensa y salir andando de nuevo".

Por eso, ha insistido en hacer posible que él, junto con los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, puedan ser eurodiputados, para "llevar la voz del 1-O y para entrar por los que no pueden entrar ni tener voz, por los que están encerrados y condenados, y por los que no quieren ni siquiera que hablen".

Ha criticado que, cuando los presos electos han acatado la Constitución utilizando sus respectivas fórmulas, "a algunos les ha cogido un picor de pies que no se pueden aguantar".

QUIM TORRA

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que, después de lo que ha pasado este martes en el Congreso, "es un deber y una responsabilidad" tener en el Parlamento Europeo a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

"Deben entrar los tres, para hacerlos aún más libres. Lo son porque viven en Europa, pero los tenemos que hacer más libres, darles más oportunidades y capacidad de trabajo", y ha destacado que valdrá la pena ver la cara de los eurodiputados de las derechas europeas.

Con la alcaldesa y cabeza de lista de JxCat por Girona, Marta Madrenas, entre el público, Torra ha defendido que la ciudad ha sido la que se ha mantenido al lado de las instituciones catalanas frente a una Barcelona "que ha abdicado de ser la capital del país".

"Girona ha ejercido de capital del país. Lo ha resistido todo, ha resistido los envites y querellas que os han puesto. Habéis liderado el espíritu del 1-O", ha sostenido.

Marta Madrenas ha dicho que no es una situación fácil y que les pasa por defender los derechos y libertades fundamentales de la gente: "Nos llueven las querellas".