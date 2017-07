Puigdemont insiste ante el Parlament que no acatará una inhabilitación del TC porque violaría el Estatut

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reiterado esta mañana que mantiene su compromiso de no acatar una inhabilitación del Tribunal Constitucional, y ha precisado que lo hace porque esta suspensión deriva de la última reforma sobre el TC, no del Estatut vigente en Cataluña: "Esta suspensión no estaría amparada por el Estatut".

Por este asunto, el diputado de la CUP Benet Salellas le ha felicitado por haber declarado al periódico 'Le Figaro' que no piensa acatar una eventual inhabilitación del Tribunal Constitucional: "Lo celebramos", aseguró.

REFERÉNDUM PACTADO

Por otra parte, Puigdemont ha reclamado de nuevo al Gobierno central negociar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña: "El espíritu olímpico sería un referéndum pactado".

Lo ha dicho en el pleno del Parlamento catalán en la sesión de control al Govern, el día después de que se cumpla el 25 aniversario de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que este martes conmemoró la capital catalana en un acto en el que coincidieron Puigdemont y el Rey.

El presidente ha explicado que echa mucho en falta el espíritu olímpico en el actual Gobierno central, y ha expuesto que su escenario ideal para el referéndum sería que "dos gobiernos sin reproches se ponen de acuerdo para un proyecto --el referéndum-- que trasciende una generación".

Ha comparado que, igual que en los juegos evidenciaron a varias administraciones juntas para un objetivo común --la cita olímpica--, ha considerado que la "reivindicación" ahora sería la misma unión pero esta vez no para un evento deportivo, sino por el referéndum.

TORTURAS EN LOS JUEGOS OLIMPICOS

Puigdemont ha reivindicado los éxitos que supusieron esos juegos, pero ha pedido no olvidar sus sombras, entre las que ha citado la 'Operación Garzón' por la que se "torturó a independentistas" y también la indulgencia absoluta hacia la especulación urbanística, a su juicio.

El nuevo líder de JxSí en la Cámara, Lluís Corominas, también ha rememorado la cita olímpica, recordando que fue una demostración de la voluntad de la sociedad catalana para transformar el futuro, y ha opinado que esta misma voluntad hoy pasa por el referéndum: "Decidir de manera democrática el futuro de Cataluña".

PAGARÁ LA DEUDA

La CUP le ha pedido al presidente que aproveche la polémica abierta sobre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) --por la decisión del Gobierno central de condicionarlo a que no haya referéndum-- para auditar la deuda de la Generalitat y ver cual se puede "impugnar".

Puigdemont le ha replicado que la Generalitat pagará "hasta el último céntimo" de lo que adeuda, y ha asegurado que lo hará aunque una parte de esta deuda se haya generado de forma injusta e insolidaria.