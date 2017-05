Puigdemont ironiza con que el Pacto del Majestic fue más útil que el Cs-PP sobre Presupuestos

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ironizado este miércoles con que el 'Pacto del Majestic' CiU-PP de 1996 "es un Premio Nobel" en comparación con lo que consigue Catalunya tras el reciente acuerdo Cs-PP para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Lo ha dicho durante la sesión de control al presidente del Govern en el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta de la líder de la oposición, Inés Arrimadas (Cs), que ha acusado al Govern de llegar a un acuerdo con el Gobierno para no acusar a CDC en el caso Palau.

"El Pacto del Majestic sigue vivo en la ausencia misteriosa y cómplice del Ministerio de Cultura en la reunión del Consorcio del Palau, que recuerda el pasteleo con el PP de siempre", ha dicho en referencia a que el Ministerio se ausentó de la reunión de lunes donde se votó la decisión, por lo que los tres representantes de la Generalitat se impusieron a los dos del Ayuntamiento de Barcelona.

Arrimadas ha afirmado que está a favor del diálogo y el pacto pero que lo importante es qué se pacta, y ha lamentado que "se peleen mucho con el PP pero hagan causa común para tapar la corrupción".

El presidente le ha recordado que Cs ha pactado con el PP una investidura y unos presupuestos, y ha añadido que esperará a ver, cuando termine la legislatura, qué se ha cumplido de los compromisos adquiridos con Catalunya en los PGE.

"El Pacto del Majestic es un Premio Nobel en comparación con lo que han hecho ustedes con el PP en los Presupuestos", y ha dicho que las enmiendas de Cs en el Congreso a los PGE benefician a Catalunya en sólo 400.000 euros.

LA CUP PREGUNTA SOBRE LA ESTIBA

La diputada de la CUP Mireia Vehí también ha puesto en duda que se haya acordado algo entre el Govern y el Gobierno y, en concreto, se ha referido al decreto ley de la estiba en contra de lo que querían los trabajadores: "Recuerda demasiado al Pacto del Majestic y demasiado poco a un contexto prerreferéndum".

"¿Por qué el PDeCAT ha facilitado el decreto del PP y Cs? ¿Han pactado algo a cambio?", ha preguntado Vehí, a lo que Puigdemont ha respondido rotundamente que no y ha defendido el apoyo de su grupo en el Congreso porque considera que el decreto es bueno para el bien común.

Para Puigdemont, se han conseguido mejoras sustanciales en el decreto ley y es "de responsabilidad política que cuando las condiciones cambian, se contribuya a la mejora general".

Además, considera que es bueno para los puertos catalanes porque permite llegar a acuerdos parciales en cada puerto, algo que a su juicio es bueno para Catalunya.

La diputada 'cupaire' le ha recordado que los trabajadores no están de acuerdo con la norma, por lo que no entiende a qué se refiere Puigdemont con que es bueno para el bien común y le ha recordado que hay una huelga de nueve días convocada.

"¿Por qué meses antes del referéndum y en un momento de conflicto democrático con el Estado se la juegan a tener en huelga los puertos catalanes? ¿Por qué meses antes del referéndum mantiene su dinámica de autonomismo y del pájaro en mano?", ha preguntado Vehí.

Puigdemont le ha pedido no mezclar las cosas porque no ayuda y ha recriminado que los 'cupaires' "no le harán ascos" a los votos del PP en votaciones del Parlament en las que les apoyen, como en la propuesta de resolución de la CUP que pide al Govern que acuse a CDC en el caso Palau.