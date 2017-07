Puigdemont renueva el Gobierno catalán dos días después de negar los cambios

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparecido este viernes para anunciar las nuevas caras del Ejecutivo que encararán la recta final hasta la celebración del 1-O. Jordi Turull ocupará Presidencia; Joaquim Forn asumirá Interior; y Clara Ponsatí, la cartera de Enseñanza. Puigdemont ha comunicado estos cambios, que afectan a tres consellerias del PDeCAT, junto al vicepresidente Oriol Junqueras en rueda de prensa conjunta convocada en el Palau de la Generalitat.

Salen de Govern Neus Munté (Presidencia y portavoz), Jordi Jané (Interior) y Meritxell Ruiz (Enseñanza), así como el secretario del Govern, Joan Vidal de Ciurana, que se suman al reciente cese de Jordi Baiget como conseller de Empresa. "Hoy comienza una etapa en la que Cataluña comienza a caminar como estado independiente" ha afirmado Puigdemont ante los medios. "Yo no he cesado a nadie. A todos los consejeros les he dicho que no tengo ninguna razón para cesarles porque han hecho un trabajo ejemplar. Lo han hecho honestamente y lealmente y solo podía aceptar su determinación y su determinación ha sido dar un paso al lado", ha resumido.

El president ha destacado que "todos los consellers han apoyado los cambios" y han destacado que "hay que seguir avanzando ante el 1-O". Los cambios se producen dos días después de que Puigdemont diera explicaciones por la salida de Jordi Baiget del govern. La destitución se produjo después de que el que fuera consejero de transportes dudara de la viabilidad del referéndum.

La cuarta cara nueva del Gobierno catalán será Víctor Cullell que entra como secretario del Gobierno en sustitución de Vidal de Ciurana; Puigdemont ha agradecido a todos los que salen del Ejecutivo su "honorabilidad, honestidad y lealtad" y ha asegurado que su labor ha sido extremadamente positiva. El Govern está formado por miembros del PDeCAT y de ERC y la remodelación únicamente ha afectado a miembros del primer partido.

Puigdemont ha pedido que no se lea como un enfrentamiento entre socios, ya que es un Govern de JxSí, que es la marca electoral con la que los dos partidos se presentaron a las elecciones de 2015. "Formamos un solo equipo. No miramos el color. Las decisiones son solidarias y compartidas", ha completado Puigdemont, que ha agradecido el papel que ha jugado la líder del PDeCAT --su partido--, Marta Pascal, en las reuniones y negociaciones de las últimas horas.





El Govern crea un órgano para el 1-O

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha anunciado este viernes que crearán un órgano de coordinación política para encarar el referéndum del 1 de octubre así como que se tomarán las decisiones "de forma corresponsable y solidaria" por parte de todos los miembros del Ejecutivo catalán.

En la rueda de prensa en la que se ha explicado la remodelación del Govern, Junqueras ha detallado que este órgano de coordinación lo integrarán él mismo con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como el nuevo secretario del Govern, Victor Cullell, y el de Vicepresidencia, Josep Maria Jové.

En este órgano, ha precisado, se debatirán las propuestas que lleguen desde los distintos departamentos del Govern con el objetivo de facilitar la toma de decisiones. También ha explicado que el ámbito de procesos electorales pasa a depender de Vicepresidencia y Economía, cartera de la que también es titular, una responsabilidad que hasta ahora era de Gobernación con Meritxell Borràs al frente.