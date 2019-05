Puigdemont y Forn piden "remachar" la victoria del independentismo en las municipales y europeas

El cabeza de lista de JxCat a las europeas, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y el cabeza de lista por Barcelona, Joaquim Forn, han llamado este viernes a "remachar" la victoria del independentismo en las pasadas elecciones generales en las municipales y europeas del 26 de mayo.

Puigdemont, desde Waterloo, y Forn, desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) se han reencontrado por vía telemática después de 560 días en la sede de JxCat, y han mantenido una conversación junto con la número dos por Barcelona, Elsa Artadi.

"Tenemos que ir a Europa acompañados de Barcelona, y al revés. Imagina la cara que pondrán los europeos, que hasta ahora no nos querían escuchar, si conseguimos tres escaños de eurodiputado y que un preso político sea alcalde de la capital de Catalunya", ha destacado Puigdemont.

En su opinión, es el impulso que necesitan para que el Estado entienda que el conflicto catalán "solo se puede solucionar desde el reconocimiento del otro, del diálogo y haciendo política de la buena".

Según Forn, el 26 de mayo es necesario que el independentismo saque un buen resultado como en las generales, y por ello ha pedido hacer un "último esfuerzo" alegando que no habrá ningún partido que logre un resultado muy superior a otras listas.

Por ello, ha llamado a buscar el voto uno a uno, a convencer a los indecisos, y a una gran movilización de los ciudadanos que quieran "recuperar el espíritu del 1-O", y también ha dejado claro que si sale elegido alcalde de Barcelona su voluntad es acudir el 15 de junio a la constitución del ayuntamiento.

"Mi voluntad es estar en Barcelona, entrar solemnemente en el Ayuntamiento y estar con todos vosotros si la mayoría de ciudadanos deciden que debo recoger la vara de alcalde", ha explicado.

ATENTADOS DE BARCELONA

Para Puigdemont, la gestión de Forn como conseller de Interior de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils demostró el acierto de su nombramiento pese a ser "una propuesta tremendamente difícil de aceptar", y le dio mucha confianza de cara al reto que significaba el 1-O.

Teniendo en cuenta que Forn estuvo al frente de Interior poco más de tres meses, ha asegurado que fue un orgullo para él ocupar este cargo y lo sigue siendo ahora, pese a estar en prisión: "Lo que he vivido no me lo quitará nadie, aunque haya tenido que pagar un precio muy alto. Fue más que una experiencia política porque pude trabajar por lo que yo he luchado toda la vida".

Pese a reconocer que ha pasado momentos difíciles, ha asegurado que se ayudan con el resto de presos independentistas, y ha pedido que no sufran por ellos: "Hay que ser fuertes y saldremos adelante. El país es fuerte. Saquemos pecho, todo irá bien y tenemos que seguir unidos. Esto nos ayudará a conseguir el objetivo de lo que votamos el 1-O".

Sobre las encuestas, el expresidente catalán ha defendido que están creciendo, lo mismo que Artadi, que cree que esto es consecuencia del "efecto Puigdemont, y el efecto del 21D será el efecto del 26M en Barcelona, en los municipios y en Europa".