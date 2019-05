Puigdemont pide a ERC trabajar conjuntamente para que "las voces" del 1-O estén representadas

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido este miércoles a ERC trabajar conjuntamente de cara a las elecciones europeas del 26 de mayo para que "las voces" del 1-O estén representadas.



En una rueda de prensa en Schengen (Luxemburgo), ha sostenido que es "importante para el conjunto de Cataluña que haya estas voces que han representado la Cataluña nacida en octubre del 2017 con fuerza".

"Trabajando conjuntamente. Creo que es donde nos quieren ver los ciudadanos de Cataluña", ha advertido el expresidente a los republicanos.

Después de que JxCat no lograra alcanzar un acuerdo con el PNV para repetir la alianza en las europeas que selló CDC en las elecciones de 2014 y después de que el grupo de los liberales europeos (ALDE) expulsaran al PDeCAT en octubre de 2017 de su grupo, Puigdemont ha explicado que en caso de tener representación en el Europarlamento sabe de qué grupo no formará parte.

"Está claro que sabemos de cuál no formaremos parte. De los grupos que no defiendan derechos humanos, que no defiendan el derecho a la autodeterminación, que no defiendan el progreso de las personas y que no defiendan la libertad", ha concretado.