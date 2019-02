Política

Puigdemont se queja a la Defensora del Pueblo Europeo por el veto a su conferencia en la Eurocámara

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado una queja formal a la Defensora del Pueblo Europeo, Emili O'Reilly, contra el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, por negarse a que pronunciara una conferencia junto al presidente Quim Torra bajo el título 'Catalonia and the Trial on the Referendum: A Challenge for the EU' en la cámara.