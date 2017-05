Puigdemont llamó a Carmena y respalda el alquiler porque el Ayuntamiento es "un espacio de diálogo"

Tras la entrega de las Medallas de la Ciudad, Carmena ha explicado que la empresa Madrid Destino alquila instalaciones para conseguir ingresos y que en este caso, como en otros, lo hizo "con muy buen criterio" fijando las tarifas correspondientes.

Hace algo más de una semana recibió una llamada de Puigdemont, en la que le contó que se iba a celebrar ese acto. "Me alegré. Me dijo que no habían conseguido hacerlo en el Senado. Mi manera de enteder es que el Ayuntamiento es un espacio de diálogo, escucha y entendimiento. Me parece estupendo que pueda venir la Generalitat" para poder explicar su postura "en los intentos para encontrar un camino dentro de la legalidad".

"Adoro Cataluña. Es una parte de España fundamental y todo lo que el Ayuntamiento puede hacer en este conflicto para acercar posturas será bienvenida", ha añadido. En cuanto a las críticas de la oposición, Carmena las enmarca en la lógica de sus planteamientos y ha aseverado que las escucha y estará encantada de debatirlas.

Rechaza, eso sí, la propuesta del PSOE de negar ahora el alquiler a Blanquerna porque el compromiso ya está adquirido, a lo que suma que el Ayuntamiento es un espacio "emblemático" porque es un "elemento de escucha".