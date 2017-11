El abogado de Puigdemont dice que no irá a la Audiencia Nacional y propone que declare en Bélgica

Bekaert dijo este miércoles a la agencia Associated Press que Puigdemont "no va a ir a Madrid". "He sugerido que le interroguen aquí, en Bélgica. Es posible", añadió.

"Puede ser interrogado aquí, está previsto legalmente", aseguró a AP el abogado, que señaló que de momento no se ha emitido ninguna orden de arresto contra el presidente catalán destituido.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar como investigado a Puigdemont y a los trece exconsejeros de su Gobierno para el jueves y el viernes de esta semana a las nueve de la mañana tras admitir la querella de la Fiscalía General del Estado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Sin embargo, el expresidente autonómico continúa en Bélgica y, según su abogado, la estrategia de defensa se centrará en impugnar cualquier hipotética petición de extradición que pueda presentar España.