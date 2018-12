Puig asegura que los socialistas no "usan las instituciones" para "dividir como hace Torra o hizo Aznar"

Así se ha expresado el también president de la Generalitat este domingo, cuando ha participado en la comida de Navidad de la agrupación socialista de Elda, según ha recogido el PSPV en un comunicado

Sobre el ex presidente del Gobierno, Ximo Puig ha señalado que "ahora es Aznar el que está dirigiendo a las derechas españolas, ha vuelto para hacer un liderazgo de las tres derechas cada vez más derechizadas con el objetivo de romper". Así, ha añadido que "hay quienes piensan que el poder es suyo, que les pertenece y por eso les duele en el alma que gobernemos los socialistas".

Es por ello que ha aseverado que "no se puede hacer política desde el hígado, hay que hacerla con cabeza porque los representantes públicos tenemos una gran responsabilidad y no se puede gobernar a partir de inflamar los peores sentimientos de la sociedad". Asimismo, ha pedido a los suyos que no se amedrenten "por los chantajes de quienes quieren romper la sociedad".

Para el secretario general de los socialistas valencianos, "los partidos se pueden disfrazar de todas las maneras que quieran, pero aquellos que están en contra del extranjero, de la libertad y de la igualdad son fascistas". Puig ha pedido "serenidad" para combatir las ideas de la extrema derecha: "Ha habido personas que han perdido muchísimo, pero la extrema derecha no se lo va a dar y hay que explicarlo con serenidad".

El líder del PSPV-PSOE ha criticado la "irresponsabilidad enorme" de PP y Ciudadanos por "generar constantemente un caldo de cultivo a favor de la reacción, de esas ideas que ya perdieron, que ya nos llevaron a la catástrofe en el siglo pasado".

Ximo Puig ha valorado los logros obtenidos hasta ahora por el Consell como que "todos los indicadores económicos y sociales estén mejor que hace tres años y medio, que haya 200.000 personas más trabajando, que los niños y niñas ya no paguen libros de texto o que los enfermos de Hepatitis C se puedan curar porque la Generalitat les suministra el tratamiento necesario" y los ha expuesto "como el mejor aval para volver a gobernar"

Así, ha recordado que hace tres años y medio se encontraron una "Comunitat absolutamente expropiada gobernada por el partido del despilfarro y la corrupción" y ha expresado que "ya nadie quiere volver a aquellos tiempos". "Ni una mirada atrás porque se pongan como se pongan siguen siendo los mismos que nos llevaron a los peores momentos de la Comunitat", ha señalado.

Por último, ha aplaudido el "gran trabajo" que está haciendo el alcalde de la localidad, Rubén Alfaro, "que nada se parece a aquella señora arrogante del pasado". "Elda es una ciudad fundamental y quiero que sea la imagen de esa mayoría amplia del tiempo que viene", ha sentenciado.

Por su parte, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha destacado que "Ximo Puig lleva nuestra comarca en su ADN y lo demuestra con su compromiso con nuestro Museo del Calzado o con la puesta en marcha de programas muy importantes como Avalem Joves o el Pla Edificant que supondrá una inversión de 17 millones de euros para los colegios de Elda". "Hemos creado una gran alianza entre los ayuntamientos y ha sido gracias al Consell de Ximo Puig", ha finalizado.