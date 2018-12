Puig apela a la "serenidad" y al "diálogo" ante el 21D, aunque "no sabe" si Sánchez y Torra se reunirán

Así se ha expresado el líder del ejecutivo valenciano durante una visita que ha realizado este domingo al Museo del Calzado de Elda (Alicante), desde donde ha afirmado que "no hay una vía alternativa al diálogo". "Hasta ahora, las recetas que se emplearon en el pasado no fueron adecuadas porque no ha parado de crecer el independentismo, por lo tanto lo que hay que hacer es buscar un espacio de reflexión común, dialogar y defender el estado de derecho", ha manifestado.

En esta línea, Puig ha mostrado "todo su apoyo" a Sánchez para "intentar trabajar por el diálogo y por la convivencia". "Creo que ese es el camino, a mí lo que peor me parece que ha pasado como resultado de las elecciones andaluzas es que parece que esté más lejos la solución del problema porque parece que la radicalización, esa bipolarización enorme, saca buenos resultados a quienes la provocan: a unos y a otros, y se retroalimentan", ha considerado.

"Ese no es el camino", ha manifestado, y ha apelado a "buscar el espíritu constitucional" que "en aquel momento propició el acuerdo". "Si ahora los actores de la política hicieran lo mismo que en el pasado, nos iría bastante mejor", ha asegurado.