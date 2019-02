Puig afirma que "en principio" no adelantará las autonómicas pero que es "una posibilidad legítima"

Al respecto, antes de inaugurar en Valencia una jornada sobre los resultados del primer programa multicéntrico de España para prevenir la muerte súbita entre adolescentes, Puig ha aclarado, a preguntas de los periodistas, tras el anuncio de Pedro Sánchez de convocar las generales para el 28 de abril, que lo que él quiere es que se produzca un debate "sereno" sobre "los problemas reales" de la Comunitat Valenciana y que no sirva para que las derechas "tapen sus vergüenzas con una guerra de banderas".

En ese sentido, ha señalado que aunque tienen la posibilidad de disolver "en estos momentos no está en el campo de la posibilidad", aunque es "evidente" que mientras disponga de esa prerrogativa "si estimamos que es lo mejor para la Comunitat Valenciana así se hará".En cualquier caso, ha recalcado: "las elecciones no se anuncian que se van a convocar, cuando se convocan se convocan".

Puig ha explicado que quiere "un debate sereno" sobre la política nacional pero también la autonómica "más allá de los elementos contaminantes" porque "lo que no es razonable es que se quiera tapar las vergüenzas de corrupción de las derechas con banderas" y "no exista el debate real de lo que necesita la Comunitat Valenciana". "No se puede ocultar por una guerra de banderas lo que ha sido este gobierno de cohesión y de avance social y de acuerdo", ha subrayado.

Por otra parte, ha apuntado que la coincidencia de las elecciones generales con el puente en Valencia por la festividad de San Vicente --que cae el lunes 29 de abril-- puede influir pero ha mostrado su confianza en que no afecte a la participación porque lo que se juega España es estos momentos es "muy importante": "mirar hacia adelante con un gobierno de progreso, abierto y que intenta solucionar problemas o volver al pasado, que ya sabemos los resultados que ha dado".

En esta línea, ha recordado que el pasado tanto en la Comunitat Valenciana como en España está "relacionado con un Gobierno que trajo corrupción y recortes sociales". "Los españoles no quieren mirar atrás sino hacia delante como los valencianos", ha apuntado.

CUMBRE BILATERAL

Asimismo, ha confiado en que este adelanto electoral no influya en la cumbre bilateral, prevista inicialmente para el 21 de febrero, porque "aún no se ha producido la disolución y el Gobierno mantiene su vigencia".

Puig ha comentado que Sánchez ha explicado "con claridad" el trayecto de su Gobierno que "ha avanzado en la política social" y en la relación con las comunidades autónomas y al respecto ha recalcado "el cambio de posición" de un Gobierno que sí ha entendido el Estado autonómico y que ha propiciado "una mejor relación" con la Comunitat Valenciana.

Puig ha apuntado que esta "complicidad" se ha traducido en "los mejores" presupuestos generales del Estado "en décadas", pero que "desgraciadamente" gracias a "la alianza" entre independentistas, el PP y Cs han decaído.

Con todo, ha señalado que el Consell "no va a modificar ningún plan" pero es "evidente" que por este acuerdo se han perdido 1.400 millones y más de 5.000 puestos de trabajos nuevos solo en las obras nuevas que se iban a acometer y supone "un parón para la Comunitat Valenciana" que "lo han provocado por el interés partidista y por no pensar que se puede defender, con total legitimidad, ideas bien diferentes pero al mismo tiempo pensar en el interés general". "Pero no se ha pensando en el interés general y ha llevado a este parón", ha apostillado.